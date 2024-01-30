Кандидата в президенты Словакии обвинили в соцсетях в сотрудничестве с ГБ ЧССР

Иван Корчок эти обвинения отверг

БРАТИСЛАВА, 30 января. /ТАСС/. Экс-министр иностранных и европейских дел Словакии, один из фаворитов предстоящих в республике 23 марта выборов президента Иван Корчок подвергся обвинениям в соцсетях в сотрудничестве с органами госбезопасности Чехословацкой социалистической республики (ЧССР, прекратила существование в результате "бархатной" революции 1989 года). Об этом сообщило информационное агентство TASR.

"Я никогда не сотрудничал с госбезопасностью, и этот факт неоднократно подтверждался, - привело агентство слова кандидата в президенты Словакии. - У меня имелся допуск [к документам и информации] в режиме "совершенно секретно", [имелся такой допуск] от НАТО. Его бы я никогда не получил, если бы существовал лишь намек на мое сотрудничество с коммунистической спецслужбой".

Институт национальной памяти Словакии, изучающий архивы госбезопасности ЧССР, также отверг распространяемую в соцсетях информацию об этом как компромат. Ее целью, согласно экспертам, является опорочить Корчока в глазах сограждан и таким образом понизить его шансы на успех в президентских выборах.

Экс-глава МИД, согласно опросам населения, может получить на выборах поддержку у около 35% избирателей. Социологи прогнозируют, что глава государства вряд ли будет избран в первом туре выборов, а во второй тур, запланированный на 6 апреля, пройдут Корчок и действующий спикер Национального совета (парламента) Словакии Петр Пеллегрини, который может рассчитывать на голоса примерно 40% избирателей.