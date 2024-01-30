На Камчатке в 2024 году выделят 250 млн рублей на ремонт дорог в поселке Ключи

Населенный пункт серьезно пострадал от извержения вулкана Шивелуч в 2023 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 января. /ТАСС/. Порядка 250 млн рублей из бюджетов разных уровней будет направлено в 2024 году на ремонт дорожной сети в камчатском поселке Ключи, который является популярным местом посещения у туристов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Дорожная сеть поселка Ключи Усть-Камчатского муниципального района будет приведена в порядок в этом году. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделено порядка 250 млн рублей. Так, будет заасфальтирована дорога до воинской части и ключевые улицы, которые ведут к социальным учреждениям - к школе и детскому саду", - говорится в распространенном сообщении.

Ремонту дорог в поселке Ключи уделяется особое внимание, так как населенный пункт в 2023 году серьезно пострадал от извержения вулкана Шивелуч.

Как сообщили ТАСС в краевом Минтуризма, поселок Ключи является популярным местом посещения у гостей полуострова, так как из него открывается вид на вулканы Ключевском группы.

Поселок Ключи - населенный пункт в Усть-Камчатском районе в 600 км от краевой столицы. В нем проживает около 4,2 тыс. человек.