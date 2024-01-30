В Охотском море увеличился вынос льда

Также в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием значительных приливо-отливных колебаний уровня моря ожидается взлом припая

ТАСС, 30 января. Вынос льда в Охотском море и акватории Сахалина увеличился, осложнив ледовую обстановку для судоходства. Об этом ТАСС сообщили в отделе морских прогнозов Сахалинского гидрометцентра.

"За последнюю неделю по космическим снимкам мало что видно из-за густой облачности, но последние актуальные данные, говорили о полосе льда в проливе Лаперуза почти до острова Хоккайдо шириной от 30 до 60 км. При этом за последнюю неделю льда в море должно было прибавиться, поскольку усилился вынос льда и дрейф с севера", - сообщил представитель отдела.

При этом он отметил, что точная информация об объеме присутствующего в Охотском море льда все еще недоступна из-за облачности.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области, в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием значительных приливо-отливных колебаний уровня моря ожидается взлом припая. Спасатели предупреждают граждан, что выходить на лед в этот период опасно.

Накануне танкер "Остров Сахалин" (порт приписки Находка) оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море, примерно в 24 км от японского северного острова Хоккайдо. К нему на помощь подошло спасательное судно "Берингов пролив".