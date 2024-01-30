В Бразилии зафиксировали самый низкий уровень убийств за 14 лет

Всего за 2023 год в стране произошло более 40 тыс. подобных преступлений

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 января. /ТАСС/. В Бразилии отмечен самый низкий уровень преднамеренных убийств за 14 лет. Об этом сообщает на своем сайте министерство юстиции страны.

"Бразилия завершила 2023 год с самым низким уровнем преднамеренных убийств с 2010 года", - говорится в заявлении ведомства. По его данным, всего за год в стране произошло более 40 тыс. подобных преступлений и отмечена динамика снижения на 4%.

Тем не менее данные доклада ООН Global Study on Homicide за 2023 год свидетельствуют о том, что Бразилия занимает первое место в мире по числу преднамеренных убийств - 45 тыс. в год.