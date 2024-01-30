Цивилев заявил, что поселок Шерегеш в Кузбассе переименуют

При этом статус поселка сохранят ради сохранения льгот

КЕМЕРОВО, 30 января. /ТАСС/. Поселок Шерегеш в Кемеровской области, известный своим горнолыжным курортом, переименуют в "Город-курорт Шерегеш". Решение сохранить статус поселка принято ради сохранения льгот, сообщил в интервью ТАСС губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"Пакет документов, обосновывающих инициативу о переименовании, направлен на экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. И если раньше люди просто ехали в Шерегеш, то теперь во всех картах и путеводителях будет написано "Город-курорт Шерегеш". На данном этапе мы сохраняем статус поселка городского типа из-за льгот для жителей сельских поселений. Но по мере развития мы будем иметь возможность поменять статус", - сказал Цивилев.

Как ранее заявлял глава региона, Шерегешу планировалось присвоить статус города в начале 2024 года. По мнению губернатора, курорт мирового уровня, к созданию которого сейчас стремятся в области, не может быть поселком.

Развитие курорта

По словам губернатора, на горнолыжный туризм в Кузбассе приходится около 70% от общего турпотока. При этом область уже занимает первое место среди регионов Сибири и Дальнего Востока по общей протяженности горнолыжных трасс и количеству подъемников.

"К горнолыжному сезону 2024/2025 планируется запуск двух трасс: на секторе F, там же появится шестиместная канатная дорога "Шермонт", и на горе Асыр. В декабре прошлого года был принят закон, упрощающий управление снегоходами, квадроциклами и другой мотовездеходной техникой. Благодаря этому в предстоящем горнолыжном сезоне мы ожидаем увеличение популярности снегоходного туризма. Планируется открытие двух снегоходных маршрутов от СТК "Шерегеш" к дайв-курорту "Темир" и к базе отдыха "Ромашка" в Таштаголе", - сказал Цивилев.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" - один из самых популярных в Сибири. За зимний сезон 2022-2023 гг. там отдохнули около 2,3 млн человек со всей страны. Развитие горнолыжного курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.

Полный текст интервью будет опубликован в 17:00 мск.