Проект межвузовского кампуса в Хабаровске направили на госэкспертизу

Заключение по проекту ожидают в конце первого квартала 2024 года

ХАБАРОВСК, 30 января. /ТАСС/. Проект строительства межвузовского кампуса в Хабаровске направлен на государственную экспертизу, сообщили ТАСС в Восточной-Арктической нефтегазовой корпорации (ВАНК).

"Проект межвузовского кампуса в Хабаровске направлен на госэкспертизу. Заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" по проекту ожидается в конце первого квартала 2024 года", - рассказали в корпорации.

В городе определили земельный участок под застройку по улице Тихоокеанской общей площадью около 190 тыс. кв. м. Помимо этого, согласована концепция фасадных и архитектурно-градостроительных решений кампуса, завершены геологические и экологические изыскательские работы по первому этапу проекта, получены технические условия на присоединение к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Строительная площадка огорожена и находится под охраной. На участке уже ведутся подготовительные работы. Идет устройство временных дорог и подъездных путей, обустраиваются площадки для складирования, монтируются временные сети инженерно-технического обеспечения и другое. Проект кампуса с объемом инвестиций свыше 25 млрд рублей прошел отбор конкурса от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Сеть современных студенческих кампусов в стране создается по поручению главы государства Владимира Путина по национальному проекту "Наука и университеты".

Объект будет строиться на условиях государственно-частного партнерства, соответствующее концессионное соглашение было заключено между Хабаровским краем и ООО "Кампус 2025" (входит в группу компаний Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации).

Межвузовский кампус в Хабаровске является одним из ключевых объектов мастер-плана развития города. Якорный вуз кампуса - Тихоокеанский государственный университет. В январе президент посетил учреждение во время поездки в Хабаровск, он позитивно оценил планируемый к реализации проект. Кампус будет включать в себя учебные корпуса, лаборатории, конгресс-центр и общежития. В нем будут учиться более 30 тыс. студентов. Проект будет реализован к 2027 году.