В Свердловской области число процедур по лечению бесплодия выросло на 15% за 2 года

В 2023 году в регионе провели 4 347 программ с использованием вспомогательных репродуктивных технологий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Количество проведенных процедур для борьбы с бесплодием в Свердловской области выросло на 15,4% за два года - с 3 768 до 4 347. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области в ответ на запрос ТАСС.

"Сформированная система оказания медицинской помощи бесплодным парам на территории Свердловской области обеспечивает возможность ежегодно увеличивать объемы медицинской помощи с использованием ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий - прим. ТАСС) в целях улучшения демографической ситуации в регионе. <...> В 2021 году проведено 3 768 программ ВРТ, в 2022 году - 3 935, по работе 2023 года - 4 347 процедур", - говорится в ответе.

Средняя эффективность таких процедур, отмечают в Минздраве, составляет 28%. Так, в 2021 году благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям родилось 1 080 детей, а в 2023-м эта цифра увеличилась до 1 113.

В 2024 году количество процедур вновь увеличат - плановый показатель составляет 4 420.

В министерстве отметили, что предоставление вспомогательных репродуктивных технологий утверждается программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденной правительством РФ.