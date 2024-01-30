Забайкалье получит почти 100 млн рублей на ввод в оборот залежных земель

В 2024 году участниками мероприятия станут семь хозяйств, которые планируют поднять залежные сельскохозяйственные угодья на площади 12,5 тыс. га

ЧИТА, 30 января. /ТАСС/. Федеральную субсидию более 96 млн рублей получит Забайкальский край на ввод в оборот залежных земель. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"Государственная поддержка, предоставляемая по программе вовлечения в оборот неиспользуемых земель и сохранения в сельхозобороте мелиорированных почв, в этом году в Забайкалье составит 96,3 млн рублей. В текущем году участниками мероприятия станут семь хозяйств, которые планируют поднять залежные сельскохозяйственные угодья на площади 12,5 тыс. га", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства Забайкалья Дениса Бочкарева.

Размер субсидии составит 50% от понесенных затрат. По условиям программы, финансирование получают аграрии, которые прошли отбор в Минсельхозе России. Помимо ввода в оборот бывших сельхозугодий предприятия должны предоставить плановый объем производства продукции на три года.

Госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения работает с 2020 года. За этот период в Забайкалье ввели в оборот более 37 тыс. га залежных земель. В Минсельхозе Забайкалья уточнили ТАСС, что в регионе в настоящее время остается около 800 тыс. га залежных земель, выбывших из сельхозоборота.