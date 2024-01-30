В Москве и области ожидается наибольшая убыль населения среди регионов к 2046 году

Согласно прогнозу Росстата, с 2024 года по 2045 год включительно в столице естественная убыль населения суммарно составит 696 тыс. человек

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Росстат прогнозирует к 2046 году наибольшую убыль населения по абсолютному показателю в Москве и Подмосковье по сравнению с другими регионами. В числе лидеров по ожидаемому приросту населения - Чечня и Дагестан, следует из материалов, опубликованных на сайте Росстата, на них обратил внимание РБК.

Согласно прогнозу Росстата, в период с 2024 года по 2045 год включительно в Москве естественная убыль населения суммарно составит 696 тыс. человек или 31,6 тыс. в среднем за год, в Подмосковье - 610,2 тыс. человек или 27,7 тыс. в среднем за год. На третьем месте - Ростовская область, где суммарная убыль оценивается в 523,2 тыс. человек или 23,8 тыс. в среднем за год.

В десятку субъектов с ожидаемо наибольшей убылью населения до 2046 года также вошли Санкт-Петербург (в среднем минус 21,2 тыс. человек в год), Краснодарский край (минус 21 тыс.), Нижегородская область (минус 20,1 тыс.), Самарская область (минус 19,1 тыс.). Также относительно высокая естественная убыль населения ожидается в Свердловской, Саратовской и Воронежской областях (около 16 тыс. человек в среднем за год в течение указанного периода).

В лидеры по абсолютному показателю естественного прироста населения к 2046 году, согласно прогнозу, выходят Чечня (601,4 тыс. человек за весь период или 27,3 тыс. в среднем за год) и Дагестан (509,6 тыс. или 23,2 тыс. в среднем за год). Значительный естественный прирост населения ожидается также в Тюменской области (223,3 тыс. суммарно или 10,2 тыс. в среднем за год), Ингушетии (131,9 тыс. или 6 тыс.), Якутии (84 тыс. или 3,8 тыс.), Туве (83,4 тыс. или 3,8 тыс.).

При этом по общему коэффициенту естественного прироста, который рассчитывается на 1 тыс. человек, рейтинг получается другой - в число субъектов с наименьшим коэффициентом вошли регионы с относительно невысоким числом жителей, такие как Смоленская и Тамбовская области, Карелия и Мордовия. Лидером по приросту по данному показателю остается также Чечня, но на втором месте идет Ингушетия.

В демографический анализ не были включены Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области. Ранее Росстат сообщил, что естественная ежегодная убыль населения благодаря увеличению рождаемости сократится почти в полтора раза к 2045 году - до 402 тыс. человек. Продолжительность жизни в РФ в 2045 году в оптимистичном варианте составит 84,5 года.