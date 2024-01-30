Спецслужбы Казахстана обнаружили в Алма-Ате схрон с похищенным в январе 2022 года оружием

Проводится досудебное расследование

АСТАНА, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана обнаружили в Алма-Ате схрон с арсеналом оружия, которое, по предварительным данным, было похищено во время массовых беспорядков в январе 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ республики.

"24 января Комитетом национальной безопасности в Алматы обнаружен схрон с арсеналом оружия. Изъято 30 единиц вооружения, включая автоматы "Калашникова", пистолеты, ружья, а также 5 гранат, 10 дымовых шашек и 221 патрон различного калибра. По предварительным данным, найденное оружие было похищено во время январских событий", - говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование.

В начале января 2022 года в Казахстане произошли массовые беспорядки, участники которых нападали на полицейских и военных. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был отменен режим ЧП. По данным властей, в ходе волнений погибли 238 человек, более 4,5 тыс. пострадали.