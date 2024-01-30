На Камчатке оштрафовали депутата за дискредитацию ВС РФ

Речь идет о действующем депутате краевого парламента от КПРФ Александре Новиковой

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 января. /ТАСС/. Жительница Камчатки получила штраф в 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом ТАСС сообщили в городском суде Петропавловска-Камчатского.

По версии правоохранителей, женщина сделала репост из Telegram-канала видеоролика, где человек в балаклаве назвал себя бойцом с Камчатки и рассказал о якобы бедственной ситуации в региональном батальоне.

"Протокол был составлен по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Автор репоста была оштрафована на 30 тысяч рублей", - сообщили в суде.

По данным ТАСС, речь идет о действующем депутате краевого парламента от КПРФ Александре Новиковой. Эту информацию она подтвердила в своем официальном Telegram-канале.