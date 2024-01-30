Ростовские отряды поисковиков подняли останки 187 красноармейцев в 2023 году

За год поисковики провели 47 разведывательных выездов на территории 16 сельских районов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 января. /ТАСС/. Останки 187 солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны в Ростовской области, удалось обнаружить активистам. Об этом сообщил ТАСС руководитель Ростовского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Владимир Щербанов.

"Поисковики всегда работают по нескольким направлениям: это непосредственно наши полевые поисковые работы на местах боев, но перед этим у нас проводится большая архивная работа, работа по сбору материала на местах, продолжаются опросы населения и патриотическая работа с молодежью. Всего за год проведено 47 разведывательных выездов на территории 16 сельских районов. Кроме этого, проведено восемь районных поисковых экспедиций и семь "Вахт памяти" непосредственно на местах боев, когда мы работали на местах, поднимали останки. <…> Если говорить в целом за год, то нашими поисковыми отрядами, а их в Ростовской области 33, были подняты останки 187 советских солдат и командиров", - сказал Щербанов.

По словам собеседника агентства, с 2008 года отряды "Поискового движения России" работают на территории Шолоховского района, участвуя в ежегодной экспедиции "Еланский плацдарм" на местах до сих пор еще мало известного наступления бойцов Красной армии летом 1942 года. "Нашим частям удалось захватить плацдарм на правом берегу Дона и удерживать его до начала Сталинградского наступления, откуда и было начато одно из наступлений. Мы проводили работы и весной, и летом, и осенью. К нам приезжали поисковые отряды также из Мордовии, Астрахани, Донецкой Народной Республики. Работы проведены большие: были подняты останки 24 человек, один солдатский медальон, который прочитан, еще одно имя было установлено. Я уже не говорю о находках, которые проливают свет на те события с 20 августа 1942 года, когда было предпринято наше малоизвестное наступление", - рассказал Щербанов.

Также полевые работы в течение года были развернуты в Морозовском, Мясниковском и Милютинском районах, на линии Миус-фронта, в Куйбышевском районе.

Как уточнил собеседник агентства, в прошлом году, благодаря большой архивной работе и собранным материалам, был установлен боевой путь и фронтовые судьбы 568 уроженцев и жителей Ростовской области - тех, кто не вернулся с фронта, и тех, кто прошел войну и вернулся с победой. Особенно активно велась работа по поиску документов о боевых действиях на территории Аксайского, Морозовского, Неклиновского районов.