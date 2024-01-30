Израиль настоял на депортации на его территорию задержанных в Таиланде участников "Би-2"

По данным портала Ynet, ни один из семи членов группы не будет экстрадирован в Россию

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 января. /ТАСС/. Таиланд депортирует четырех из семи задержанных в Таиланде участников рок-группы "Би-2" вместо России в Израиль. Об этом сообщил портал Ynet, указав, что на этом настояли израильское министерство иностранных дел и посольство еврейского государства в Бангкоке.

Согласно таиландскому законодательству, депортация осуществляется в страну выдачи заграничного паспорта. Однако, как отмечает Ynet, участники "Би-2" выразили желание быть депортированными в Израиль. После успешных усилий израильского МИД четверо граждан Израиля из состава музыкального коллектива купили билеты на самолет и в среду будут депортированы в Израиль рейсом авиакомпании El Al. По данным портала, ни один из семи участников группы не будет экстрадирован в Россию.

Участники "Би-2" были задержаны 24 января в Таиланде после концерта на курортном острове Пхукет, который они провели без разрешения на работу. Как сообщили местные власти, сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в общей сложности семь человек. Концерты "Би-2" прошли в Таиланде в Паттайе 22 января и в провинции Пхукет 24 января.

Суд таиландского города Пхукет 26 января обязал каждого из участников "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов ($84) за нарушение местного законодательства. В отделении туристической полиции провинции Пхукет в свою очередь указали, что "в Таиланде иностранцам запрещено осуществлять трудовую деятельность без разрешения на работу", отметив, что после уплаты штрафа нарушителям таиландского законодательства будет предписано покинуть страну.

Как сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов, 27 января иммиграционными властями было принято решение этапировать музыкантов из Пхукета в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. По его словам, пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два ее члена въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии.

В мае прошлого года Минюст РФ добавил в реестр иноагентов музыканта Егора Бортника (Лева "Би-2"). В ведомстве уточнили, что Бортник выступал против СВО на Украине, негативно высказывался в отношении РФ, ее граждан и органов государственной власти.