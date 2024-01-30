В трех отдаленных населенных пунктах Приморья появился быстрый мобильный интернет

Речь идет о поселках Невский, Горный Хутор и Тигровый

ВЛАДИВОСТОК, 30 января. /ТАСС/. Жители трех небольших поселков в Приморском крае: Невское, Горный Хутор и Тигровый получили возможность использовать качественный и быстрый мобильный интернет. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

"Интернет-соединение стало более устойчивым, а емкости теперь достаточно, чтобы жители населенных пунктов могли передавать данные через мессенджеры, совершать банковские операции с помощью смартфона и пользоваться государственными цифровыми сервисами", - подчеркнули в пресс-службе.

Специалисты отмечают, что у жителей отдаленных поселков нет возможности пользоваться проводным интернетом, а мобильная связь зачастую была слишком слабой по сравнению с той, которая доступна жителям более крупных населенных пунктов. Во всех трех поселках население составляет не более 500 человек.

Ранее в краевом правительстве сообщали, что в 2024 году мобильный интернет появится в деревне Кирилловка Партизанского муниципального округа, селах Извилинка, Полыниха и Березовка Чугуевского округа, а также в селе Андреевка Яковлевского округа.

В регионе проводится масштабная работа по федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства". Программа предусматривает появление современной сотовой связи и высокоскоростного доступа в интернет в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек.