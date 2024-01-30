В Хабаровском крае закупили спецтехнику для пожарных и спасателей

За средства краевого бюджета было приобретено 11 единиц техники почти на 90 млн рублей

ХАБАРОВСК, 30 января. /ТАСС/. Противопожарные и аварийно-спасательные службы в районах Хабаровского края получили новую спецтехнику на 90 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Сегодня осмотрел спецтехнику, которую мы закупили для противопожарной и аварийно-спасательной служб Хабаровского края, и передал ключи от новых машин руководителям профильных подразделений", - написал Дегтярев, уточнив, что машины пойдут в две новые части - в села Краснореченское Хабаровского района и Найхин Нанайского района. Часть техники направится в Николаевск-на-Амуре, в село Новый Мир Комсомольского района и в Комсомольск-на-Амуре.

За средства краевого бюджета было приобретено 11 единиц техники почти на 90 млн рублей, в том числе шесть пожарных автомобилей, два снегохода и снегоболотоход.

"В этом году мы снижать темпы не намерены: будем продолжать дооснащать наши службы и обновлять технику", - добавил губернатор.

В прошлом году, как уточнили ТАСС в региональном правительстве, аварийно-спасательная служба получила технику и оборудование на сумму более 17 млн рублей. Деньги были выделены из краевого бюджета.