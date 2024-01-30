В Запорожской области в 2024 году намерены завершить ремонт 24 учреждений культуры

Средства на эти цели будут выделены из Президентского фонда культурных инициатив

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Ремонт в 24 учреждениях культуры на средства Президентского фонда культурных инициатив проводят Запорожской области, работы завершат до конца 2024 года. Об этом ТАСС сообщил и.о министра культуры региона Роман Олексин.

"На средства Президентского фонда культурных инициатив текущий ремонт произвести должны в 24 учреждениях культуры. Где-то это замена окон, где-то это косметический ремонт", - сказал Олексин.

Он уточнил, что работы идут либо уже завершены в пяти домах культуры Акимовского района, в трех - Бердянского района, в десяти - ДК Куйбышевского района, в Плодородненском и Каменско-Днепровском домах культуры, в Розовском центре культуры и досуга, в Розовской и Куйбышевской библиотеках, а также в школе искусств Розовского сельского поселения.

"Огромную помощь оказывают регионы-шефы. За предыдущий год проведены капитальные и текущие ремонты в домах культуры городов Пологи, Приморск, села Плодородное, села Новоданиловка, детской музыкальной школе и библиотеке Энергодара, кинотеатре "Октябрь" Михайловки, Молочанской центральной библиотеки", - добавил глава регионального Минкульта.

Как отметил Олексин, есть примеры, когда жители делают ремонт ДК самостоятельно. "Дворец культуры "Маяк" - это своими силами. Президентский фонд выделил деньги на приобретение стройматериалов, сотрудники дворца культуры закупили материал и своими силами сделали ремонт практически во всем ДК. Приятно смотреть, в Бердянске в "Маяке" очень красиво и достойно", - рассказал глава регионального Минкульта.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что всего в регионе работает 287 учреждений культуры, 45 из них необходимо восстанавливать.