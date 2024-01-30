Услугами портала mos.ru в 2023 году воспользовались более 760 млн раз

В прошлом году на портале зарегистрировались свыше 400 тыс. новых пользователей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Свыше 760 млн раз москвичи воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru в 2023 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В прошлом году на нем зарегистрировались больше 400 тысяч новых пользователей. Услугами и сервисами воспользовались свыше 760 млн раз", - говорится в сообщении.

Он отметил, что благодаря модернизации на главном городском портале стал удобнее поиск, появился раздел "Помощь".

Кроме того, напомнил мэр, на портале теперь запущен сервис "Мой питомец", упрощена регистрация старшеклассников на прохождение государственной итоговой аттестации, модернизирована услуга записи в первый класс, пополнен каталог новыми предметами для утилизации в сервисе "Вывоз ненужных вещей", а также открыт онлайн-сервис записи в проект "Московское долголетие" для москвичей старшего возраста.