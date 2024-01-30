Мелитопольский университет будет готовить специалистов для ЗАЭС совместно с МИФИ

Ректор вуза Николай Тойвонен отметил, что по электроэнергетике в 2023 году набрали около 100 человек

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Мелитопольский государственный университет совместно с Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ" будет готовить специалистов для работы на Запорожской АЭС. Об этом сообщил ТАСС ректор Мелитопольского государственного университета Николай Тойвонен.

"Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" - мы с ними подписали соглашение, и сейчас планируем работать с нашими коллегами с Запорожской АЭС по подготовке специалистов по ядерным и сопутствующим технологиям", - рассказал Тойвонен.

Он отметил, что по сопутствующим направлениям, в частности, электроэнергетике в 2023 году набрали около 100 человек. "Сейчас планируем - 200, потому что есть большой запрос", - уточнил ректор.

Ранее Тойвонен сообщал, что в 2024 году вуз увеличит прием студентов с 2,7 тыс. до 3,9 тыс.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции. В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин распорядился о передаче ЗАЭС в федеральную собственность, в настоящее время станцией управляет Росатом.