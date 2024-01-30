В Темрюкском районе восстановили нарушенное из-за аварии водоснабжение

С 24 января жителям семи поселений района была ограничена подача воды

КРАСНОДАР, 30 января. /ТАСС/. Специалисты полностью восстановили водоснабжение в домах жителей Темрюкского района, прерванное из-за аварии на водоводе магистрального трубопровода 24 января. Об этом в Telegram-канале сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

"Директор ГУП КК "Кубаньводкомплекс" Александр Лазарев доложил о завершении аварийных работ в Темрюкском районе и полном восстановлении водоснабжения в дома жителей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 24 января жителям семи поселений Темрюкского района (Вышестеблиевского, Новотаманского, Таманского, Сенного, Ахтанизовского, Запорожского и Фонталовского) была ограничена подача воды из-за аварии на водоводе магистрального трубопровода "Таманского группового водопровода" в станице Старотитаровской. На территориях был введен режим ЧС из-за отсутствия воды.