В Москве в 2023 году обновили более 70 км водопроводных и канализационных сетей

По словам заммэра города Петра Бирюкова, проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) в прошлом году провели реконструкцию более 70 км водопроводных и канализационных сетей. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"На сегодняшний день Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей. Только в прошлом году реконструировали около 40 км сетей водоснабжения и более 30 км - водоотведения", - сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что мероприятия проходили во всех административных округах. По его словам, при их проведении использовались современные технологии и оборудование.

"Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра внутреннего состояния трубопровода принимается решение о необходимости ремонта. Более 90% работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами, горизонтально-направленное бурение", - добавил он.

Глава КГХ также выразил мнение, что применение новых технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей, а закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов.

Всего с 2011 года в столице реконструировано около 1,3 тыс. км водопроводных и 600 км канализационных сетей.