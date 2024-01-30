В Курганской области появятся пять пунктов проката оборудования для инвалидов

На новое оборудование правительство области направило 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации региона

ТАСС, 30 января. Правительство Курганской области направило 10 млн рублей на новое оборудование для детей-инвалидов, в том числе на детские инвалидные коляски, опоры-ходунки, санитарно-технические приспособления и другое оснащение. Это позволит открыть пять пунктов проката в городах Кургане, Шадринске, Щучьем, в селе Мокроусово и поселке Варгаши, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В ближайшее время в учреждения социальной защиты населения поступит новое оборудование для детей-инвалидов. <...> На него было выделено 10 млн рублей. Это позволит оборудовать пять пунктов проката в городах Кургане, Шадринске, Щучьем, селе Мокроусово, поселке Варгаши дидактическими и реабилитационными средствами. Пункты откроются на базе организаций социального обслуживания", - говорится в сообщении. Для детей с ДЦП закуплены велосипеды-тренажеры, многофункциональный вертикализатор (специальный прибор для придания вертикального положения лежачим больным), складной массажный стол и автомобильное кресло.

Первые поставки ожидают на следующей неделе.

В пресс-службе уточнили, что более 1 млн рублей направлено на "Профи-мастерские", где дети-инвалиды могут освоить бытовые навыки. Мастерские откроются на базе Курганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.