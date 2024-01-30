Володин поздравил "Мосфильм" со 100-летним юбилеем

По словам председателя Госдумы, киноконцерн вносит значимый вклад в развитие культуры и киноискусства

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. "Мосфильм", сохраняя и приумножая традиции, вносит значимый вклад в развитие культуры и киноискусства. Об этом говорится в поздравлении киноконцерна со 100-летним юбилеем от имени председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"Бережно сохраняя и приумножая традиции, вы вносите значимый вклад в развитие культуры и киноискусства. Желаю дальнейших творческих успехов, ярких премьер и всего самого доброго", - указано в поздравлении, опубликованном на сайте палаты парламента.

Володин отметил, что крупнейшая киностудия страны прошла большой творческий путь, завоевав признание и авторитет. "На "Мосфильме" работали и продолжают работать профессионалы своего дела - талантливые режиссеры, сценаристы, артисты, операторы и другие специалисты. Созданные здесь фильмы стали классикой и пополнили золотой фонд не только отечественного, но и мирового кинематографа", - подчеркнул он.