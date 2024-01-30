Пострадавший в ДТП министр здравоохранения Башкирии вышел на работу

Первый рабочий день в 2024 году Айрат Рахматуллин начал с совещания по записи на прием к врачу

УФА, 30 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин приступил к работе после лечения из-за ДТП, в котором погибли два человека. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"По состоянию здоровья вынужденно пропустил первые недели нового года. 29 декабря произошла трагедия, которая унесла жизни двух людей. К сожалению, никто не застрахован от аварий. Это может случиться с каждым из нас в любой момент. Еще раз выражаю искренние соболезнования семьям погибших, буду поддерживать их, оказывать необходимую помощь", - написал Рахматуллин.

Он также поблагодарил лечивших его врачей и добавил, что первый рабочий день в 2024 году начал с рабочего совещания по записи на прием к врачу.