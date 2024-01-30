На Камчатке предупредили о возможном выходе из берегов крупной реки

Это связано с резким понижением температуры воздуха на юге края, отметили в ГУ МЧС России по региону

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 января. /ТАСС/. Спасатели на Камчатке предупредили о возможном выходе из берегов реки Авача в Елизовском муниципальном районе. Это связано с резким понижением температуры воздуха на юге края, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"В Елизовском муниципальном районе прогнозируется повышение уровня воды в реках. <...> На реке Авача ожидается повторное установление ледостава на открытых участках, сопровождаемое подъемом уровня воды, обусловленного стеснением русла шугой и образованием внутриводного льда. Не исключена вероятность увеличения площади затопления поймы реки в районе Раздольненского сельского поселения, существует угроза затопления скважин водозабора и угроза опорам дорожного моста. Возникновение явлений связано с установлением блокирующего гребня антициклона над полуостровом и прогнозируемым понижением температуры воздуха", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется также, что неблагоприятное гидрологическое явление возможно на реке Пиначевская, существует угроза разлива и перелива воды через межпоселковую дорогу.

В конце декабря 2023 года вышедшая из берегов из-за морозов река Авача полностью затопила питомник ездовых собак "Авача Мэй". Никто из сотрудников и животных не пострадал, но в настоящий момент питомник функционирует в ограниченном режиме.

Авача - река длиной более 120 км на юго-востоке Камчатки. По площади бассейна Авача занимает 18-е место среди рек Камчатского края.