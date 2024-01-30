Fox: генпрокуроры 26 республиканских штатов США выступили в защиту Техаса

Они назвали вторжением наплыв мигрантов и заявили о его праве на защиту

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Генеральные прокуроры 26 республиканских штатов направили коллективное письмо президенту США Джо Байдену в поддержку действий техасского губернатора Грега Эббота по самостоятельной защите участка границы с Мексикой. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на документ.

В послании в адрес американского лидера и министра внутренней безопасности страны Алехандро Майоркаса 26 генеральных прокуроров заявили о праве Техаса на защиту от наплыва мигрантов. Они назвали вторжением "миллионы мигрантов, незаконно устремляющихся в Техас в рамках скоординированного нападения на границу".

"Это вторжение, а штаты должны иметь возможность защищать себя от вторжения", - цитирует письмо генпрокуроров телеканал.

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США постановил убрать проволочное ограждение на участке протяженностью около 48 км на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное для борьбы с наплывом нелегалов. Решение суда позволяет пограничному патрулю убрать ограждение на время судебного процесса.

Власти штата Техас неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.