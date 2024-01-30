Хуснуллин заявил, что ДНР за счет казначейских кредитов приобрела свыше 160 автобусов

Первая партия из 68 автобусов передана в шесть муниципальных образований, отметил глава региона Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 30 января. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) приобрели для региона свыше 160 автобусов за счет средств специальных казначейских кредитов (СКК), сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Сегодня расскажу о том, как в новых регионах обновляем общественный транспорт. Для этого, в частности, используем программы специальных казначейских кредитов. Ее оператором выступает Фонд развития территорий. Так, в частности, ДНР с использованием средств СКК приобрела 161 автобус", - сообщил вице-премьер в Telegram-канале.

В свою очередь, глава региона Денис Пушилин уточнил в Telegram-канале, что первая партия из 68 автобусов передана в шесть муниципальных образований - Макеевку, Харцызск, Мариуполь, Шахтерск, Дебальцево и Новоазовский район, а также в пользование госпредприятию "Донбасская транспортная компания". Он добавил, что в ближайшее время автобусы поставят на социально значимые маршруты.