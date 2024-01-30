В ДНР приступят к реализации программы воспроизводства лесов

По словам вице-премьера Владимира Ежикова, в регионе уничтожены более 20 тыс. га леса

ДОНЕЦК, 30 января. /ТАСС/. Нижегородская область будет помогать Донецкой Народной Республике (ДНР) в воспроизводстве лесов. Уже достигнута договоренность о высадке первых 10 тыс. саженцев, сообщил в Telegram-канале вице-премьер ДНР Владимир Ежиков в ходе визита в Нижний Новгород.

"Тема нашего визита - вопросы воспроизводства и сохранения лесов. Для Донецкой Народной Республики она актуальна уже сейчас и будет таковой, по самым скромным подсчетам, 20 следующих лет. <…> Подписали с нижегородскими коллегами договор о намерении сотрудничества в восстановлении лесов и выращивании посадочного материала - это даст возможность перенять лучшие практики лесовоспроизводства, а также высадить 10 тысяч сеянцев от Нижегородской области в ознаменование начала нашей большой совместной работы", - сообщил Ежиков.

Вице-премьер республики добавил, что в регионе на сегодня уничтожены более 20 тыс. га леса, более 23 тыс. требуют разминирования.