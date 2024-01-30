Почта России начнет трудоустраивать молодежь из студотрядов в Приморье

Соглашение подписали директор макрорегиона "Дальний Восток" Почты России Александр Трындин и руководитель регионального отделения "Российские студенческие отряды" Денис Григорьев

ВЛАДИВОСТОК, 30 января. /ТАСС/. Почта России будет трудоустраивать участников студенческих отрядов в Приморье. Соответствующее соглашение подписали директор макрорегиона "Дальний Восток" Почты России Александр Трындин и руководитель Приморского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО) Денис Григорьев, сообщили ТАСС в пресс-службе Почты России.

"В Приморском крае Почта России и Российские студенческие отряды договорились о сотрудничестве в сфере трудоустройства студентов. В 2024 году Почта России предоставит участникам молодежной организации возможность получить опыт работы в крупной государственной компании, поможет им приобрести практические навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности. Соответствующий документ 30 января подписали директор макрорегиона "Дальний Восток" Почты России Александр Трындин и руководитель Приморского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Денис Григорьев", - сообщили в пресс-службе.

Григорьев отметил, что студенческие отряды Приморского края по заявке почты будут подбирать молодежь на работу. Студенты получат не только профессиональное образование, но и научатся работать в команде, разовьют лидерские качества. Сейчас Приморское региональное отделение РСО занимается трудоустройством студентов и школьников на стратегически важные экономические объекты Приморского края и Дальневосточного федерального округа, а также гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. В летний трудовой семестр студенты работают вожатыми в детских лагерях, проводниками в пассажирских вагонах, рыбообработчиками на заводах.