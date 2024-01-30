Кабмин упростил порядок выдачи средств реабилитации для участников СВО

Теперь электронные сертификаты на приобретение средств реабилитации будут формироваться без подачи заявлений

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО) смогут получить технические средства реабилитации в беззаявительном порядке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, принятое решение касается граждан, которые стали инвалидами из за травмы, полученной при выполнении задач в ходе СВО, или увечья, полученного при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческих формированиях. Теперь электронные сертификаты на приобретение средств реабилитации для них будут формироваться без подачи заявлений.

В кабмине уточняют, что у участников специальной военной операции, как и прежде, будет возможность отказаться от электронного сертификата и получить средства реабилитации в подразделении социального фонда или купить их самостоятельно, а затем получить компенсацию.

Подписанным постановлением вводится еще одно новшество: органы соцзащиты при необходимости смогут доставлять средства реабилитации участникам СВО.