Специалисты не зафиксировали угрозы обрушения дома с трещиной в Подмосковье

Пока фиксируются проблемы только с кирпичной кладкой, но более точный ответ даст анализ данных фиксирующего оборудования

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Специалисты, по предварительной информации, не зафиксировали угрозы обрушения дома в городе Пересвет, где ранее пошла трещина по фасаду, сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

"Сейчас инженеры изучают техпаспорт дома, опрашивают представителей УК ЖКЦ. Для обоснованных выводов специалистам нужно время, сейчас идут замеры прочности конструкций. По предварительной информации, угрозы обрушения нет. Пока фиксируются проблемы только с кирпичной кладкой, но более точный ответ даст анализ данных фиксирующего оборудования", - говорится в сообщении.

Глава округа подчеркнул, что в пункт временного размещения в ДК "Космос" обратились 18 взрослых с тремя детьми, ночью зарегистрировался еще один человек, который вернулся с работы.

"Сейчас в сопровождении сотрудников МЧС жителей пускают забрать вещи. Проход строго по одному и при предъявлении документов о прописке", - отметил Акулов.

Глава округа добавил, что находится в тесном контакте с правительством Московской области.