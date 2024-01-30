Карты "Тройка" с детенышем панды из Московского зоопарка поступили в продажу

Всего в честь маленькой панды выпустили три варианта карт "Тройка", тираж ограничен

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Московский метрополитен выпустил новые тематические карты "Тройка", которые посвящены первому рожденному в России детенышу большой панды. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"За новорожденной пандочкой Катюшей следит вся Москва. Мы знаем, когда она начала ползать, как прошла первый медосмотр и как за ней ухаживает мама. А теперь Катюша появилась на карте "Тройка", - говорится в публикации.

Как уточнил заммэра Максим Ликсутов, всего выпустили три варианта карт "Тройка" в честь маленькой панды из Московского зоопарка. Тираж ограничен. Приобрести тематические карты можно на стойках "Живое общение" в Московском метрополитене, во флагманских магазинах столичной подземки на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине.

"Родители Катюши - Жуи и Диндин - приехали в Москву в апреле 2019 года специальным рейсом из Пекина. Их передали Московскому зоопарку в рамках международной программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. В августе 2023 года у них появился на свет детеныш", - уточнили в департаменте.