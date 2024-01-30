Мишустин назвал "Мосфильм" ведущим предприятием отечественной киноиндустрии

Премьер-министр отметил, что на киностудии проведена масштабная реконструкция, возведены новые павильоны и кинофестивальный комплекс, которые оснащены высокотехнологичным оборудованием

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив киноконцерна "Мосфильм", а также всех любителей кино по случаю 100-летнего юбилея киностудии, отметив, что "Мосфильм" является ведущим предприятием отечественной киноиндустрии. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Многие годы киностудию возглавляет выдающийся режиссер Карен Шахназаров. Во многом благодаря его энергии и целеустремленности сегодня "Мосфильм" является ведущим предприятием отечественной киноиндустрии", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что на киностудии проведена масштабная реконструкция, возведены новые павильоны и кинофестивальный комплекс, которые оснащены высокотехнологичным оборудованием. Благодаря этому, по словам Мишустина, возможно осуществлять самые смелые творческие замыслы.

Мишустин подчеркнул, что история "Мосфильма" во многом является историей развития отечественного кинематографа. Глава кабмина напомнил, что с первых дней своего существования киностудия стала центром притяжения для талантливых режиссеров, сценаристов, а также операторов и художников. "Великие мастера смогли воплотить в жизнь свои идеи. "Броненосец "Потемкин" Сергея Эйзенштейна, первая музыкальная комедия "Веселые ребята" Григория Александрова, "Летят журавли" Михаила Калатозова, фильмы Андрея Тарковского, Эльдара Рязанова вошли в золотой фонд российского и мирового киноискусства", - отметил Мишустин.

"Юбилей - это время подводить итоги и отличная возможность для начинаний. Уверен, что впереди у вас - много масштабных проектов, интересных фильмов. Коллектив "Мосфильма" - это профессионалы высокого класса, которые с большой любовью относятся к своему делу", - заключил глава кабмина, пожелав всем творческих успехов, вдохновения и новых премьер.

Киноконцерн "Мосфильм" отмечает во вторник свое 100-летие. Нынешнее название киностудия получила в 1936 году, однако датой ее основания принято считать 30 января 1924 года. В этот день век назад состоялась премьера авиационной драмы "На крыльях ввысь" Бориса Михина - первого фильма, снятого на главной отечественной кинофабрике.