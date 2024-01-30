В парке альпак на горнолыжном курорте "Роза Хутор" родился первый детеныш

По словам операционного директора парка Ирины Чайкиной, еще 14 самок находятся в положении

СОЧИ, 30 января. /ТАСС/. Первый детеныш родился в парке альпак на курорте "Роза Хутор" в горном кластере Сочи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"Долгожданного события ждали 11 месяцев, столько длится беременность у обитательниц перуанских Анд. Благодаря заботе ветеринаров 28 января на свет появилась криа-девочка (криа - название для детенышей альпак, прим. ТАСС)", - сказал представитель курорта.

Как рассказала операционный директор парка альпак Ирина Чайкина, новорожденная и ее мама чувствуют себя хорошо. "Есть несколько показателей здоровья криа. В течение получаса детеныш должен самостоятельно встать на ноги, а в течение двух часов научиться питаться молоком матери. Девочка-первенец со всем этим справилась хорошо", - отметила Чайкина, слова которой привели в пресс-службе.

Учитывая, что альпаки - обитатели гор, их детеныши могут переносит температуры до минус 10 градусов, отметила Чайкина. "Пока маленькая криа находится в специальном стойле вместе с мамой, в течение месяца она будет питаться грудным молоком. Вскоре переведем новорожденную в специальные ясли, она начнет выходить на улицу и осваивать окружающий мир. Только тогда с криа можно будет познакомиться вживую", - добавила она. По словам Чайкиной, еще 14 самок сейчас находятся в положении.

Парк альпак на курорте "Роза Хутор" создан на высоте более 1 тыс. м над уровнем моря. Здесь обитает 21 альпака.