В Израиле заявили, что пытаются помочь своим гражданам из числа музыкантов "Би-2"

Артистов задержали 24 января в Таиланде после концерта, который они провели без разрешения на работу

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 января. /ТАСС/. Власти Израиля находятся на связи со своими гражданами из числа музыкантов рок-группы "Би-2", задержанных в Таиланде, и пытаются им помочь. Об этом заявил корреспонденту ТАСС официальный представитель израильского МИД Лиор Хаят в ответ на запрос о ситуации с возможной депортацией музыкантов группы "Би-2" из Таиланда в Израиль.

"Министерство иностранных дел и посольство Израиля в Таиланде находятся в контакте с израильскими гражданами и пытаются помочь им", - сообщил представитель министерства.

Участники "Би-2" были задержаны 24 января в Таиланде после концерта на острове Пхукет, который они провели без разрешения на работу. Как сообщили местные власти, сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в общей сложности семь человек. Концерты "Би-2" прошли в Таиланде в Паттайе 22 января и в провинции Пхукет 24 января.

Ранее израильский портал Ynet сообщил, что четырех из семи задержанных музыкантов должны депортировать вместо России в Израиль. По сведениям портала, на этом настояли израильское министерство иностранных дел и посольство еврейского государства в Бангкоке.