В Апрелевке приступили к устройству опор путепровода через железную дорогу

Новый путепровод обеспечит бесперебойное автомобильное движение через железнодорожные пути в зоне МЦД-4

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Новый путепровод через железную дорогу планируется открыть в Апрелевке в конце текущего года, в настоящее время на дорожном объекте ведутся работы по устройству опор. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В настоящий момент строители приступили к устройству свайного фундамента под опору № 4, которая будет расположена в непосредственной близости от железнодорожных путей со стороны ул. Самохина, затем приступят к работам по опоре № 5 со стороны ул. Апрелевской. Параллельно завершаются работы по возведению опор путепровода № 1,2,3,6,7,8. Также ведется строительство подпорных стен, переустройство инженерных коммуникаций, строительство ливневой канализации", - сказали в министерстве.

В пресс-службе добавили, что открытие движения по путепроводу запланировано на конец 2024 года. В соответствии с проектом, планируется построить двухполосный путепровод в составе транспортной развязки общей протяженностью свыше 1 км, длина путепровода - более 270 м. Также предусмотрено устройство пешеходной зоны, автобусных остановок и линии наружного освещения. Для удобства жителей в рамках строительства путепровода будут построены две разворотные петли.

Отмечается, что новый путепровод обеспечит бесперебойное автомобильное движение через железнодорожные пути в зоне МЦД-4, разгрузит прилегающую улично-дорожную сеть в Апрелевке, а также улучшит транспортную доступность территорий юго-западной части Подмосковья и Новомосковского административного округа Москвы.