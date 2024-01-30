В Подмосковье в 2024 году планируется построить около 40 школ

Образовательные комплексы предполагают вместимость от 1,5 тыс. до 2 тыс. мест

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Около 40 школ планируют построить в Московской области в 2024 году, об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"В прошлом году мы построили 37 школ и, наверное, порядка 35-40 детских садов. В этом году 39 школ строим, столько же детских садов. <...> Важно, чтобы они появились там, где это очень необходимо. Если раньше мы строили школы на 560 мест, 1,1 тыс. мест, то сейчас образовательные комплексы предполагают вместимость от 1,5 тыс. до 2 тыс. мест", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что также в Подмосковье ведется активная работа по поиску учителей. "Какая бы ни была распрекрасная школа, без учителя математики, биологии или химии, русского языка, без профессиональных учителей мы не можем обойтись. И своих у нас не хватает", - добавил губернатор.

Ранее в Московской области утвердили новую меру поддержки для учителей. Она подразумевает компенсацию аренды жилья в размере 20 тыс. рублей ежемесячно.