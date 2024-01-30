30 января, 08:45,
обновлено 30 января, 08:52

Участники "Би-2" с гражданством РФ отказались от встречи с российским консулом

"Би-2". AP Photo/ Pavel Golovkin
"Би-2"
© AP Photo/ Pavel Golovkin

Она должна была пройти в центре временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке

БАНГКОК, 30 января. /ТАСС/. Пятеро участников группы "Би-2" с гражданством РФ отказались от встречи с российским консулом в центре временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке.

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"Посольством Российской Федерации было оперативно организовано посещение тех участников группы, которые являются гражданами России. 30 января оно состоялось, однако участники группы отказались от встречи с российским консулом", - сказал российским журналистам при выходе из учреждения заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин. 

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