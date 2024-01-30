Самый молодой депутат Ярославской облдумы отправился добровольцем в зону СВО

Ивану Демидову 27 лет

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Депутат Ярославской областной думы Иван Демидов отправился добровольцем в зону специальной военной операции, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Депутат Ярославской областной думы Иван Демидов принял решение отправиться добровольцем в зону СВО. Представители нового отряда добровольцев, в числе которых был и региональный парламентарий, накануне встретились с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком", - говорится в сообщении на сайте областной думы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального парламента, на время службы Демидов сохранит место в думе.

Демидов - самый молодой депутат Ярославской областной думы, ему 27 лет. Он избирался в региональный парламент седьмого созыва, а в восьмом созыве занимает пост зампреда комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию. Также возглавляет "Молодую гвардию "Единой России" в Ярославской области.