На армянских телеканалах сократилось количество русскоязычных программ

В Армении через общественный мультиплекс ретранслируются российские Первый канал, "Культура" и "РТР-Планета"

ЕРЕВАН, 30 января. /ТАСС/. Количество русскоязычных программ в армянском общественном эфире резко сократилось в последние годы. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Комиссии радио и телевидения Армении Тигран Акопян.

"Количество программ на армянском языке в нашем эфире значительно увеличилось. Мы знаем, что есть претензии к программам на иностранных языках, особенно на русском. Если вы сегодня проследите за передачами наших телеканалов, то увидите, что русского контента практически нет. Лет шесть-семь назад все фильмы, передачи, даже интервью, 70% эфира были на русском языке. Мы считаем, что предприняты шаги для обеспечения языковой безопасности Армении", - сказал он.

В Армении через общественный мультиплекс ретранслируются российские Первый канал, "Культура" и "РТР-Планета". Также в Армении вещает межгосударственный телеканал "Мир", штаб-квартира которого находится в Москве.