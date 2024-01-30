Возрастной порог участников "Движения первых" планируют увеличить до 25 лет

По словам председателя правления движения Григория Гурова, это поможет расширить рамки единого воспитательного пространства, которое создает "Движение первых"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Возрастной порог участников Российского движения детей и молодежи "Движение первых" может быть увеличен с 18 до 25 лет по итогам второго съезда, который проходит в Москве. Об этом сообщил председатель правления движения Григорий Гуров.

"Съезд "Движения первых" собрал 3 000 участников из всех регионов России. Мы определим приоритетные направления нашей работы, обсудим развитие самоуправления в движении и сформируем федеральный Совет первых. Одной из ключевых тем съезда станет увеличение возрастного порога участников-обучающихся до 25 лет", - приводит его слова пресс-служба движения.

По словам Гурова, это решение поможет расширить рамки единого воспитательного пространства, которое создает "Движение первых", обеспечит эффективную профориентационную работу и возможность бесшовного перехода школьников и студентов СПО в университетскую жизнь.

Сейчас возрастной порог для участников движения - 18 лет. Первичные отделения движения открываются в школах, домах творчества, колледжах и техникумах, детских учреждениях и вузах. Всего участниками движения стали уже 4,7 млн ребят из всех регионов России.