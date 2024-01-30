Центр Илизарова проведет на ВДНХ мастер-классы для здоровья опорно-двигательного аппарата

Они пройдут 2 февраля на площадке Международной выставки-форума "Россия"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Эксперт Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Г. А. Илизарова Минздрава РФ в Кургане проведет мастер-классы по профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата на Дне здоровья на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве 2 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Медицинские организации Курганской области примут участие в Дне здоровья, который пройдет на площадке Международной выставки-форума "Россия" в Москве. <…> Инструктор-методист лечебной физкультуры отделения медицинской реабилитации Центра Илизарова проведет консультативный прием, расскажет о профилактике заболеваний и осложнений ортопедической патологии, проведет мастер-классы по профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата", - говорится в сообщении.

Также специалисты Курганской областной клинической больницы проведут желающим УЗИ щитовидной железы и сонных артерий. Кроме того, даст консультации врач-эндокринолог.

НМИЦ травматологии и ортопедии им. Г. А. Илизарова получил мировую известность благодаря открытиям его научных сотрудников, опыту лечения пациентов - ежегодно здесь помогают более 14 тыс. человек с ортопедической и нейроортопедической патологией. В штате центра трудятся порядка 1,5 тыс. специалистов. На работающей здесь профильной кафедре ежегодно проводятся учебные курсы для российских и зарубежных врачей.