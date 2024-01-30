В Белгороде в два раза увеличат количество устройств для оповещения об обстрелах

В настоящее время в городе работают 54 устройства

ТАСС, 30 января. В Белгороде планируют в ближайшее время увеличить количество устройств для оповещения населения об обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины почти в два раза. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Валентин Демидов.

"Продолжаем совершенствовать систему оповещения населения в Белгороде. В ближайшее время установим 47 новых технических устройств, которые могут работать и в режиме сирены, и в режиме речи. <…> Всего на сегодня в Белгороде работают 54 технических устройства для оповещения населения", - написал он.

По словам Демидова, власти уже проводят закупочные процедуры. Новое оборудование будет размещено преимущественно в микрорайонах ИЖС, места установки согласованы с МЧС и определены с учетом результатов тренировок и обратной связи от горожан. "Задача - максимально быстро завершить процесс, но зависим от возможностей производителей", - добавил мэр Белгорода.