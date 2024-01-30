В Запорожской области провели первый "Урок мужества" в мелитопольской школе

По словам губернатора региона Евгения Балицкого, занятия будут проводиться для школьников с 1-го по 11-й класс и студентов средних учебных заведений

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Бойцы запорожского батальона им. Судоплатова и сотрудники Росгвардии провели в школе №1 в Мелитополе первый в регионе "Урок мужества". Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"По моему поручению в Запорожской области введены "Уроки мужества". <...> Первый урок уже прошел для учеников мелитопольской школы №1, и провели его представители Росгвардии и батальона имени Судоплатова", - написал он в Telegram-канале.

По словам Балицкого, такие занятия будут проводиться для школьников с 1-го по 11-й класс и студентов средних учебных заведений. "Проект поможет нашим детям ближе познакомиться с историей своей Родины, встретиться с Героями России, героями специальной военной операции, ветеранами боевых действий, со своими сверстниками, которые уже проявили отвагу и самоотверженность в помощи окружающим", - отметил глава региона. Кроме лекций и встреч эти занятия будут проводиться в виде экскурсий, исследовательской и поисковой деятельности.

Ранее министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова сообщала ТАСС, что с 1 сентября 2023 года начальная военная подготовка (НВП) вводится в регионе как дополнительное образование, со следующего учебного года - как полноценный учебный модуль.

В декабре 2022 года Минпросвещения РФ утвердило федеральные образовательные программы для российских школ, которые могут ввести модуль по НВП после одобрения родителей учеников.