В Шадринске опровергли информацию о готовящемся нападении на школы

В администрации города подчеркнули, что цель сообщений - распространение паники для манипуляции людьми

ТАСС, 30 января. Администрация Шадринска Курганской области опровергла появившуюся в сети информацию о готовящемся нападении на школы города - правоохранители выяснили, что злоумышленниками был создан фейковый Telegram-канал с угрозами от имени подростка.

"Злоумышленниками был создан фейковый Telegram-канал от имени подростка с угрозами нападения на школы города. <...> Школам Шадринска ничего не угрожает. <...> В случае распространяемых сообщений о якобы готовящихся нападениях в Шадринске применяется абсолютно та же схема, как в Кузбассе, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже и так далее, для создания вброса в очередной раз использовали фото оружия, взятое из открытых источников", - сообщили в Telegram-канале администрации города.

Отмечается, что также подобный канал выявлен и заблокирован в Мокроусовском округе. Власти подчеркивают: цель сообщений - распространение паники для манипуляции людьми.

"Правоохранительными органами в школах проводятся профилактические мероприятия. Оснований для паники нет", - добавили в администрации.