Очередь из фур вновь образовалась на границе с Литвой под Калининградом

Около 40 машин ожидают возможности выехать из области

КАЛИНИНГРАД, 30 января. /ТАСС/. Очередь из грузовиков вновь образовалась на границе с Литвой в Калининградской области из-за медленной работы литовской таможни. Около 40 машин ожидают возможности выехать из области перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) "Чернышевское", сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

"Перед МАПП "Чернышевское" в очереди стоят 40 грузовиков. Еще 25 грузовиков, уже прошедших таможенные процедуры на российской стороне, ждут возможности пересечь границу на нейтральной полосе", - сказала Иванова.

На утро 29 января в очереди перед МАПП стояли всего пять машин. Литовская сторона приняла за сутки около 100 грузовиков и работала без перерывов. К утру 30 января через МАПП "Чернышевское" в Литву проследовали только 88 машин. С 23:00 мск 29 января до 00:00 мск 30 января, а также с 03:00 мск до 04:00 мск 30 января Литва грузовики не принимала, сообщила собеседница агентства. "Причины такой работы литовская таможня не объясняет", - добавила она.

Согласно Telegram-каналу, где размещается информация о ситуации на МАПП "Чернышевское", на 11:00 мск отставание от зарезервированного в электронной очереди времени пересечения границы на нем достигло 123 часов. Возможности выехать в Литву ожидают машины, зарегистрировавшиеся в очереди 25 января. "Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале.

В калининградском филиале ФГКУ Росгранстрой ТАСС пояснили, что в основном водители не стоят непосредственного перед пунктом пропуска, а приезжают к нему к моменту, когда подходит их очередь пересечения границы.

В Калининградской области расположены четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них были закрыты из-за пандемии. Возможности пункта пропуска в городе Советский ограничены, потому что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы, открытый в 1907 году, - там действуют ограничения по грузоподъемности машин. Основной поток грузового транспорта приходится на "Чернышевское", пропускная способность которого - 300 машин в обе стороны в сутки.