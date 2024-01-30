Слуцкий предложил Думе обсудить лишение артистов званий за "неприемлемое поведение"

Лидер ЛДПР отметил, что "там много людей очень незаурядных, но их поведение непонятно, неприемлемо"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Законопроект о возможности лишения званий заслуженного и народного артиста из-за "непонятного" и "неприемлемого" поведения надо разработать и внести в Госдуму. С таким предложением в ходе пленарного заседания палаты к депутатам обратился глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Мы предлагаем всем подумать и внести законопроект о том, чтобы эту элитку лишить званий народных и заслуженных артистов. Сегодня, когда страна встает плечом к плечу в поддержку специальной военной операции, в поддержку действий президента по укреплению вооруженных сил, в поддержку наших ребят на передовой, все это самолюбование, все нарциссы, которые участвуют в голых вечеринках и меряются люксовыми одеждами и новогодними елками", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что "там много людей очень незаурядных, но их поведение непонятно, их поведение неприемлемо, оно идет совершенно вразрез с тем, что сейчас нужно со стороны российской культуры". Депутат считает, что "эта публика должна быть лишена званий народный артист, заслуженный артист".

"Мы должны поддерживать тех, кто действительно составляет сегодня соль российской культуры", - добавил парламентарий.