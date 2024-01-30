Дума приняла закон об обязательной геномной регистрации родственников пропавших

Документ устанавливает, что собранные данные будут храниться до установления места местонахождения лица, пропавшего без вести

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об обязательной геномной регистрации близких родственников лица, пропавшего без вести.

Документ был внесен на рассмотрение палаты правительством РФ в октябре прошлого года, поправками дополняется закон "О государственной геномной регистрации в РФ". Новые нормы устанавливают, что близкие родственники пропавших без вести граждан включаются в перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Под близкими родственниками при этом понимаются лица, находящихся в биологическом родстве пропавшим без вести, - родители, дети, полнородные братья и сестры.

Указывается, что получать биоматериал для проведения геномной регистрации будут органы предварительного следствия и органы дознания с привлечением специалистов в области криминалистики. При этом получение биоматериала от недееспособных или несовершеннолетних лиц будет возможно только в присутствии их законных представителей.

Документ устанавливает, что полученная геномная информация будет храниться до установления места местонахождения лица, пропавшего без вести, но не более 70 лет. При этом указывается, что такая геномная информация уничтожается, если местоположение пропавшего было установлено или его тело был идентифицировано.

Новые нормы вступят в силу через 90 дней после официального опубликования закона.

Как сообщил журналистам глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, закон поможет ускорить расследование и избежать сложившейся сегодня практики, когда "родные годами ищут своих пропавших близких, не могут с ними достойно проститься". "По данным правоохранительных органов, по состоянию на 1 января 2023 года в розыске находилось 28 тыс. лиц, пропавших без вести, в том числе 960 несовершеннолетних. Установлена судьба лишь около 27% из пропавших граждан. Плюс из 12 тыс. неопознанных трупов только 15,4% удалось идентифицировать", - добавил Пискарев.