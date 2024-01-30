Россия заняла первое место по числу туристов, посетивших Мальдивы в январе

Второе и третье место заняли туристы из Италии и Китая соответственно, сообщает газета The Economic Times

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 января. /ТАСС/. Россия стала лидером по числу туристов, прибывших для отдыха в январе в Мальдивскую Республику. Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на статистику туриндустрии островной республики.

В этом месяце на Мальдивах было зарегистрировано 18 561 прибытие гостей из России, которая в 2023 году по этому показателю заняла второе место после Индии. На втором месте Италия (18 111 прибытий), на третьем - Китай (16 529 прибытий). Индия опустилась с первого места в прошлогоднем рейтинге на пятое в нынешнем (13 989 прибытий).

Как пишет The Economic Times, заметное снижение количества индийских туристов в январе на Мальдивах вызвано напряженностью в отношениях Нью-Дели и Мале из-за скандала, возникшего, когда три замминистра в министерстве расширения прав и возможностей молодежи, информации и искусства островного государства опубликовали уничижительные комментарии в X (ранее Twitter) в адрес индийского премьер-министра Нарендры Моди. Чиновники отреагировали на поездку Моди на Лакшадвипский архипелаг 4 января, в ходе которой тот сообщил о "потрясающей красоте его островов" и призвал сограждан посещать этот архипелаг. Мальдивские чиновники решили, что глава индийского правительства намерен переманить туристов с Мальдив.

Индийские кинозвезды, известные спортсмены и ряд политиков выступили с призывом к гражданам Индии больше не совершать туристические поездки на Мальдивские острова в знак протеста против оскорблений в адрес Моди.