Трехметровые сугробы: как на Сахалине справляются с последствиями циклона

Начало 2024 года надолго запомнится жителям юга Сахалина снежным циклоном, который стал самым продолжительным и мощным за последние несколько зим. Почти на неделю остров оказался отрезан от внешнего мира, а сильнейшая метель, с последствиями которой борются до сих пор, парализовала жизнь ряда населенных пунктов. В регионе вводили режим чрезвычайной ситуации

Циклон обрушился на Сахалин во вторник утром, 23 января, и только к субботе отошел в Тихий океан. Круглые сутки бушевала метель с очень сильным снегопадом и ветром с порывами до 30 м в секунду. И местами на улице отмечалась нулевая видимость. Весь основной удар пришелся на южные районы острова, включая Южно-Сахалинск. В местном управлении гидрометцентра ТАСС рассказали, что в областной столице за четыре дня выпала месячная норма осадков, но больше всего снега зафиксировали в селе Новиково соседнего Корсаковского района — сразу три месячные нормы.

В снежном плену

Благодаря своевременному поступлению информации от синоптиков сахалинские власти и коммунальные предприятия на острове развернули масштабную работу по защите населения и объектов от циклона: подготовили всю имеющуюся спецтехнику, запустили круглосуточный мониторинг погоды и задействовали все возможные человеческие ресурсы. На протяжении всех дней метели спасатели рассылали в администрации городских округов экстренные предупреждения о непогоде на суше и в море. Власти советовали людям не выходить из домов, а предприятиям — перевести сотрудников на дистанционный формат работы. Были отменены очные занятия для учащихся почти сотни школ юга острова.

Циклон нарушил работу всех видов транспорта. Главный аэропорт региона не мог принимать и выпускать воздушные суда, а паромная переправа, соединяющая остров с материком, прекратила свою работу еще за день до начала шторма в Татарском проливе. Не ходили пригородные поезда, поезда дальнего следования, межрайонные пассажирские автобусы, даже городской транспорт и такси. Все личные автомобили, не спрятанные на крытых парковках, оказались надолго погребены под снегом.

Из-за полного отсутствия видимости ряд автодорог закрыли для движения всех видов транспорта. Но некоторые сахалинцы, вопреки предупреждениям спасателей, все-таки отправлялись в путь на своих машинах из одного населенного пункта в другой. В результате ежедневно сотрудники МЧС освобождали из снежного плена десятки автомобилистов, с некоторыми из которых были дети. На территории пяти южных районов Сахалина власти организовали пункты временного размещения с питанием, раскладушками и теплыми вещами для тех, кто в метель не мог добраться до дома.

© Анна Ом/ ТАСС

"Я выехал из города, потому что мне показалось, что все не так страшно, подумал, что метель закончится через пару часов. На трассе метель усилилась, видимость была, наверное, никакой — просто ехал вслепую, пока не уперся в колонну других машин, которые тоже застряли в пути. Хорошо, что там были другие машины, иначе в одиночку совсем было бы жутко. Спасибо нашим спасателям, всех нас вывезли и всем помогли, опасная у них все-таки работа", — говорит житель Корсаковского района Александр Ким.

Однако с трудностями в непогоду столкнулись не только те, кто решил выйти из дома. Не работало и большинство предприятий, в том числе многие продуктовые магазины и компании по доставке еды. При этом часть людей из-за снежных завалов физически не могла выбраться даже из собственных домов — особенно пенсионеры, инвалиды и женщины с грудными детьми. Группа добровольцев помогала доставлять продукты питания, предметы первой необходимости и лекарства тем, кому требовалась помощь.

Сугробы до второго этажа

Снежные сугробы достигали в высоту 2–3 м. В социальных сетях и по группам в мессенджерах уже после первого дня метели распространились видеоролики сахалинцев, роющих тоннели в снегу. Многие люди снимали на свои телефоны, как идут по утрамбованному снегу, а потом оказывалось, что это были крыши автомобилей.

Тяжелее всего пришлось жителям частного сектора, так как снег полностью засыпал не только дворы, но и выходы из домов с окнами первых этажей. Многим владельцам частных домов пришлось на свой страх и риск выпрыгивать из окон вторых этажей, чтобы взяться за лопаты и расчистить хотя бы территорию у дверей. Южносахалинка Евгения Павлова, живущая с семьей в одном из таких домов, поделилась своей историей о том, как преодолела боязнь высоты и спрыгнула из окна второго этажа, хотя не была уверена, что это безопасно. Соседи в близлежащих домах также не могли выйти наружу, поэтому помощи ждать было неоткуда.

"Мы проснулись и уже дверь не смогли открыть из-за снега. Надо было как-то дверь откапывать, иначе выйти невозможно, потому что первый этаж был завален буквально полностью. Пришлось прыгать со второго этажа, из окна, по-другому никак, хотя страшно было. А что делать? <...> Прыгнула, меня снегом засыпало, страшно, ведь я прямо под снег с головой ушла, испугалась, головой сильно мотнула и вроде увидела свет сверху. Смогла выкопаться, а на меня сверху еще и еще снег заваливался, падал, дышать нечем, кислорода не хватает, но выбралась все-таки и поползла откапывать вход в дом", — вспоминает Евгения.

© Андрей Ким

Женщина рассказала, что откапывать проход ей пришлось целый день, а когда в доме закончились продукты, она поползла по сугробам с лопатой до магазина. На этом проблемы не завершились: в последний день циклона тяжелого снега на крыше дома накопилось настолько много, что он начал скатываться и сильно повредил газовую трубу. "В пятницу мы почувствовали запах газа. <...> Вызвали специалистов, они кое-как смогли проползти к нашему дому и перекрыть подачу газа. Целые сутки мы сидели без отопления, без горячей воды и возможности готовить на плите", — добавляет Евгения.

Другой сахалинец Роман Нам вспоминает, что у его дома высота сугробов достигала 4 м. Помогло наличие снегоротора — машины для уборки снега, которой убирать снег и быстрее, и легче, чем вручную. Мужчина хорошо подготовился к приходу циклона: заранее набрал большое количество питьевой и технической воды, закупил продукты и в отличие от своих соседей провел неделю легко и спокойно.

"Не было страшно, а, наоборот, было уютно и хорошо в такую погоду. Такой долгой и сильной метели у нас не было уже несколько лет", — делится он впечатлениями. Он рассказал, что соседи в трудную минуту помогали друг другу. Например, у двух женщин во время циклона закончились продукты питания, и Роман охотно поделился своими запасами.

Один за всех

Сейчас на Сахалине хорошая солнечная погода, но спецтехника до сих пор разгребает тонны снега. По информации губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, до конца недели планируется завершить основную работу по расчистке дорог, тротуаров и дворов.

В правительстве региона рассказали, что в работу по ликвидации последствий циклона включились также и местные жители. Повсеместно люди с лопатами откапывают не только свои личные автомобили, но и расчищают дворы, пробивают дорожки от подъездов к дорогам. Отдельную помощь в расчистке территории от снега оказывают военные. Они сформировали семь сводных отрядов в помощь коммунальным компаниям.

"Хочу в первую очередь поблагодарить сахалинцев, которые самым активным образом участвовали и продолжают участвовать в работе по расчистке наших городов и сел. Чувствуется единение, взаимная поддержка и крепкая сплоченность", — заявил Лимаренко.

Анна Ом​