Студенты московского колледжа стали призерами конкурса шефов

Учащиеся приготовили заливное из рыбы, горячее блюдо из кролика и десерты

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Студенты Первого московского образовательного комплекса заняли третье место на конкурсе шефов Coffeemania Cup. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Команда студентов Первого московского образовательного комплекса заняла третье место в финале корпоративного конкурса шефов Coffeemania Cup. Участники боролись за первенство с опытными мастерами кулинарного искусства - командами шеф-поваров из ресторанов "Кофемания Chef’s", "Кудринская", "Четыре ветра", Kinki, "Никитская", "Даниловский", "Комсомольский". Несмотря на то, что молодые повара столкнулись с серьезными соперниками, они продемонстрировали высокий уровень мастерства и творческий подход к приготовлению блюд", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что студенты приготовили заливное из рыбы, горячее блюдо из кролика и необычные десерты - мусс на кефире с кедровыми орехами и сорбет на бородинском хлебе. В составе команды выступали студенты четвертого курса факультета "Ресторанный бизнес" - Артем Маматказин, Мария Мирейская и Тимофей Носов, учащиеся по специальностям "Повар, кондитер" и "Поварское и кондитерское дело". Команда студентов колледжа участвовала в финале корпоративного конкурса впервые в его истории. Молодые кулинары завоевали это право, одержав победу в отборочном этапе, который проводился в конце 2023 года.